*TV One and CLEO TV are rolling out a holiday schedule that starts on Thanksgiving Day and runs into late December.
According to the news release, the lineup mixes seasonal movies, sitcom marathons, and special presentations. The centerpiece is “Unexpected Christmas,” which airs Saturday, Nov. 28, at 7 PM ET/6 PM CT on TV One. It returns Nov. 29, on Christmas Eve, and again Dec. 28.
Nostalgic sitcom favorites include “A Different World,” “Living Single,” “Moesha” and “The Parkers,” with marathons and special programming scheduled from Thanksgiving through Dec. 27. TV One also has “UNCENSORED” specials featuring Tamela Mann on Dec. 7 and Lil Rel Howery on Christmas Eve. CLEO TV will air holiday movie marathons on Saturdays throughout December.
Check out the holiday line-up below.
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HOLIDAY PROGRAMMING HIGHLIGHTS
THURSDAY, NOVEMBER 26 | THANKSGIVING
- TV One: A Different World Thanksgiving Stunt | 12 PM ET/11 AM CT
- CLEO TV: Cooking Sessions / The Parkers Thanksgiving Stunt | 6 AM ET/5 AM CT
FRIDAY, NOVEMBER 27 | BLACK FRIDAY
- TV One: Black-ish / Good Times Meet Up | 6 AM ET/5 AM CT
- CLEO TV: Black Friday Eve Marathon
SATURDAY, NOVEMBER 28
- TV One: Unexpected Christmas | 7 PM ET/6 PM CT
SUNDAY, NOVEMBER 29
- TV One: Unexpected Christmas | 5 PM ET/4 PM CT
SATURDAY, DECEMBER 5
- TV One: Moesha | 12 PM ET/11 AM CT, Saturdays
- CLEO TV: Holiday Movie Marathons | 6 PM–12 AM, Saturdays throughout December
MONDAY, DECEMBER 7
- TV One: UNCENSORED featuring Tamela Mann | 8 PM ET/7 PM CT
- TV One: Merry Wishmas | 9 PM ET/8 PM CT
SUNDAY, DECEMBER 20
- TV One: Holiday Movies | 12 PM ET/11 AM CT
THURSDAY, DECEMBER 24 | CHRISTMAS EVE
- TV One: UNCENSORED featuring Lil Rel Howery | 8 PM ET/7 PM CT
- TV One: Unexpected Christmas | 9 PM ET/8 PM CT
FRIDAY, DECEMBER 25 | CHRISTMAS DAY
- TV One: Living Single Jingle Marathon | 6 AM ET/5 AM CT
SATURDAY, DECEMBER 26
- TV One: The Parkers / Moesha Meet Up | 6 AM ET/5 AM CT
SUNDAY, DECEMBER 27
- TV One: A Different World Marathon | 12 PM ET/11 AM CT
MONDAY, DECEMBER 28
- TV One: Unexpected Christmas | 7 PM ET/6 PM CT
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